انتصاران خارج الأرض.. قذيفة تُسقط البطل.. وتعادل وحيد فى الكونفدرالية

أسدل الستار أمس «الأحد»، على مواجهات مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد أُقيمت 4 مباريات فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، أمس الأحد كاملة، حيث شهدت 3 منها انتصارات، فيما شهدت مباراة واحدة تعادلًا سلبيًا.

ويُذكر أن فريق نادى الزمالك، قد فاز خارج ملعبه أمام مودرن فيوتشر (2-1)، في المباراة التى أُقيمت على ملعب السلام، وسيستضيف الزمالك مواجهة الإياب، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، حيث يحتاج مودرن فيوتشر للفوز بفارق هدفين ليضمن التأهل، غير أن أي نتيجة أخرى تصب في مصلحة الزمالك.

أما فريق نادى دريمز الغانى، فقد تمكن من الفوز خارج أرضه على فريق ستاد مالي (2-1)، بثائية سجلها جون أنتوي، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق.

فيما يحتضن ملعب «بابا يارا» في غانا مباراة الإياب، في تمام السادسة مساء يوم «الأحد» 7 أبريل، حيث يحتاج فريق ستاد مالي للفوز بفارق هدفين خارج أرضه، فيما نجد أن أي نتيجة أخرى ستكون في صالح دريمز المتفوق ذهابًا.

وعن لقاء فريق أبوسليم ونهضة بركان، فهو اللقاء الوحيد الذى انتهى بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت بين الفريقين في ليبيا، على ملعب شهداء بنينا، وسيستضيف فريق نهضة بركان نظيره أبو سليم، في مباراة الإياب، منتصف ليل 8 أبريل المقبل، على الملعب البلدي ببركان، حيث أن حسم الفريق الصاعد للدور القادم، تم تأجيله لموقعة الإياب في المغرب، بعدما تعادل الفريقين دون أهداف.

وأخيرا جاء لقاء ريفرز واتحاد العاصمة، والذى استغل فيه فريق يونايتد النيجيرى عاملي الأرض والجمهور، ليفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري (1-0)، بهدف صاروخي كان كافيًا لإسقاط حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام مباراة اتحاد العاصمة ويفرز يونايتد، على ملعب 5 جويلية، والتي تنطلق في تمام الساعة 11 مساء يوم «الأحد» المقبل، حيث اتحاد العاصمة يحتاج للفوز بأكثر من هدف لضمان التأهل، وتجنب استقبال أهداف لعدم تعقيد المهمة أمام ريفرز.