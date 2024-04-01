برلماني: سرعة إجراءات الإفراج الجمركي يساهم في زيادة المعروض من السلع

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.

وطالب النائب بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يساهم زيادة عرض السلع في الأسواق.

وقال زين الدين: إن زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يساهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لابد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، قائلا: يجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.

ولفت النائب إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لابد من أن يكون هناك تعامل مختلف لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة مستغلا زيادة الطلب.