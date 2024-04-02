النائب وحيد قرقر: خطاب الرئيس السيسى أمام النواب يتضمن رؤية واضحة لاستكمال الانجازات

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، هو بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية بالبلاد، واستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وأضاف قرقر أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاء معبرا عن مدى حرص وإصرار الرئيس علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مشيرا إلي أن الخطاب تضمن رؤية واضحة لاستكمال الانجازات، خلال المرحلة المقبلة في مختلف المحاور، سواء علي مستوى صعيد علاقات مصر الخارجية و العمل علي حماية وصون أمن مصر القومى ، أو على الصعيد السياسى واستكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلي تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تلك الاستراتيحيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

وثمن قرقر تأكيد الرئيس السيسي علي تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، و تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أهمية إعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية و الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.