المؤتمر: خطاب الرئيس السيسي أمام النواب اليوم بمثابة خريطة طريق لمستقبل مصر

قال الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر؛ إن جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، ليستكمل ما بدأه الرئيس من إنجازات خلال السنوات الماضية، لافتا أن الخطاب بمثابة بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية بالبلاد.

مشيدًا بإعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية و الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.

وأكد الدكتور مصطفى أباظة أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص وإصرار الرئيس علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مشيرا إلي أن الخطاب تضمن رؤية واضحة لاستكمال الإنجازات، خلال المرحلة المقبلة في مختلف المحاور.

وأكد أباظة ان خطاب الرئيس وضع خريطة الطريق لمصر علي كافة المستوى سواء علي صعيد علاقات مصر الخارجية والعمل علي حماية وصون أمن مصر القومى، أو على الصعيد السياسى واستكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلي تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر أن تلك الاستراتيحيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.