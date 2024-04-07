وزارة العمل: ندوة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة القاهرة ، نظمت فعاليات ندوة للتوعية ضمن مبادرة “سلامتك تهمنا ” والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مستشفي الحسين الجامعي ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمستشفيات بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطط الطوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن .. وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وأكد مدير المديرية على استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل فيما يخص أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوعية بأهمية تواجدها بالمنشآت لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين عليها من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وحاضر بالندوة الكيميائية داليا سعيد مدير مكتب غرب القاهرة.