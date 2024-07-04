دفاع البرلمان: نراهن على الحكومة الجديدة وداعمين لجهود الدفاع والداخلية لحفظ الأمن والاستقرار

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الجديدة برئا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حلف اليمين الدستورية.

مؤكداً بأنها تضم أفضل العناصر وافضل الكفاءات والشعب المصري يعول كثيرًا ويراهن على هذة الحكومة التى تاني في توقيت استثنائي.

وتقدم وكيل دفاع النواب بالتهنئة إلى جميع الوزراء وعلى رأسهم الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي تم اختيارة تقديراً لتاريخه المشرف ودوره الوطنى المشرف في العسكرية المصرية.

وأشاد وكيل دفاع النواب بالدور الوطنى الكبير الذي قدمه الوزير محمود توفيق وزير الداخلية خلال المرحلة الماضية في بسط الأمن والاستقرار واعلاء راية القانون، رافعاً شعار مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً بأننا علي ثقة في استمرار عطاءكم لخدمة الدولة المصرية.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب؛ بأن اللجنة مستعدة لتقديم كل الدعم لوزاراتي الدفاع والداخلية صمام أمان الوطن، في كل ما يحتاجونه من تشريعات وقوانين تساهم في أداء رسالتهم السامية في حفظ أمن الوطن.

وطالب وكيل دفاع النواب الوزراء الجدد بالتسلح بالهمة والعزيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتحقيق أمنيات وأحلام المصريين في الجمهورية الجديدة.