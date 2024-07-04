د. محمد ضاحي: ضم 15 مليون مواطن  تحت مظلة التأمين الصحي بنسبة زيادة 35% لتضل التغطية التأمينية ل 70 مليون مصري

أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة شهدت على مدار السنوات العشر الماضية العديد من التحديات والنجاحات، حيث تعمل الهيئة على (التوسع في تقديم الخدمة الطبية لكافة فئات الشعب المصري، تطوير الخدمات الطبية وتحديث حزمة الخدمات والبروتوكولات العلاجية والتميير في المبادرات الرئاسية، تفعيل دور الرقابة والحوكمة، المشروعات وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر طبية، التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية…جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية الخاصة بمرور 60 عاماً على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الخميس بمكتبة الأسكندرية.

وقال “ضاحي” إن الهيئة العامة للتأمين الصحي توسعت خلال الأعوام الماضية في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع الوضع الصحي العالمي والإقليمي ومعدلات انتشار الأمراض واكتشاف أمراض جديدة، حيث تم إضافة 120 قسم وخدمة جديدة من بينهم وحدات (القساطر المخية والقلبية والطرفية، رعاية القلب والسكتة الدماغية، زراعة القوقعة والقرنية، القلب المفتوح، تفتيت حصوات الكلى، الأشعة التداخلية لأمراض الكبد والكلى، الجراحات الميكرسكوبية لعمليات جراحات العمود الفري وعمليات المخ).

ولفت “ضاحي” إلى أنه تم ضم 15 مليون مواطن مصري تحت مظلة الهيئة في يناير 2022، بنسبة زيادة 35% لتصل التغطية التامينية 70 مليون مواطن، وزيادة أسرة الرعايات المركزة بنسبة 14% للاقتراب من تحقيق النسب العالمية، التوسع في أقسام الرعاية المركزة والحضانات، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية والتوسع في وحدات جراحة الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي للأطفال ووحدات فصل البلازما.

وأضاف “ضاحي” أنه تم استحداث خدمات الغسيل الكلوي بوحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات وزيادة ماكينات الغسيل بالمستشفيات بنسبة20%، لافتاً إلى انتفاع 70 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة.

واستعرض “ضاحي” تطور آليات التوسع في ضم فئات جديدة من المنتفعين منذ العمل بالمنظومة، والتحديات التي شهدتها الهيئة قبل عام 2014، وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة تلك التحديات، مؤكداً انا عام 2018 شهد طفرة في القطاع الصحي نتيجة بدء العمل ضمن استراتيجية2030 الفعالة التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتستند على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشكل خاص.

وأكد “ضاحي” أنه تم البدء في تجهيز وتطوير المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تمهيداً لإدراجها تباعاً ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحاً أن الهيئة تولي اهتماماً بمتابعة المرضى والاستماع لهم، مشيراً إلى ادخال العلاج النفسي للمرضى بالمستشفيات التابعة للهيئة منذ عام 2021.

وأشار “ضاحي” إلى تحديث الأجهزة والآلات في مستشفيات الهيئة بتكلفة تجاوزت 1.4 ميار جنيهاً، فضلاً عن استحداث 120 خدمة وقسم كما عملت الهيئة على تحقيق السرعة للوصول إلى خدمات الهيئة من خلال وزيادة العيادات بنسبة 24%، وافتتاح 95 عيادة مسائية مما ساهم في تخفيض نسبة الزحام 27%، فضلاً عن إجراء 15 مليون و800 ألف قرار مميكن ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار، وتطوير منظومة الحجز في 245 عيادة وتنفيذ 8 مليون و500 ألف عملية حجز إلكتروني ناجحة.