بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء هيئة التأمين الصحي… وزير الصحة يُكرم  الرؤساء  السابقين ..

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي حققت على مدار سنوات طويلة إنجازات كبيرة استطاعت بدورها تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين من كافة شرائح المجتمع…جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية الخاصة بمرور 60 عاماً على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الخميس بمكتبة الأسكندرية.

وأعرب وزير الصحة والسكان في مستهل كلمته عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي بمناسبة مرور ستون عاماً على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي في مكتبة الأسكندرية والتي تعد صرحاً عظيماً وواحدة من أهم المراكز الثقافية على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن تلك الاحتفالية تُعد محطة هامة لتجديد الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع مصلحة المواطن المصري نصب أعينها تحقيقاً لأمنه الصحي وتحقيقاً للرفاه والتطلع والعمل للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً، مؤكداً العمل المستمر لتحقيق استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري.

وتابع الوزير أن الوزارة عملت على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال هيئة التامين الصحي ليصبح حصول الملايين من المصريين على الرعاية الصحية المتميزة حق أصيل مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة المواطنين، مؤكداً عن تكثيف جهود وزارة الصحة والسكان لتحقيق الاستدامة وضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح الوزير أنه يتم العمل على الانتقال لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد لتحقيق نظام تكافلي يستهدف التأمين الصحي لكافة أفراد الأسرة وتوحيد آلية دعم المريض المصري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مؤكداً التنسيق الدائم بين كافة هيئات الوزارة للانتقال تدريجياً لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقها تباعاً في محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أن المتابعة الدورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للملف الصحي كان له عظيم الأثر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وتحقيق العدالة الصحية بين كافة الفئات، لافتاً إلى التنسيق مع هيئتي الدواء والشراء الموحد لتوفير نواقص الأدوية والمستلزمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد خلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي قصير حول بداية إنشاء وتطبيق منظومة التأمين الصحية عام منذ 60 عاماً، ومراحل تطورها وتطور المرافق الصحية التابعة لها والتوسع في تطبيق المنظومة التي انطلقت في محافظة الاسكندرية وما شهدته الهيئة من تطور دائم يضمن تقديم الرعاية الشاملة للمرضى، فضلاً عن فيلم تسجيلي آخر يتضمن آراء وتجارب عدد من المرضى حول الخدمات الطبية التي يتلقوها من خلال الهيئة ومدى رضائهم عن تلك الخدمات.

شهدت الاحتفالية تكريم الوزير ورئيس هيئة التأمين الصحي لعدداً من الرموز الفاعلة في القطاع الصحي من رؤساء الهيئة السابقين وما قدموه من اسهامات متميزة على مدار سنوات طويلة ضمن منظومة العمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث حرص الوزير في هذا الشأن على توجيه الشكر لكافة رؤساء الهيئة السابقين على ما بذلوه من جهد لتطوير منظومة العمل.

ولفت “عبدالغفار” إلى حرص الوزير على تفقد المعرض والمتحف الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي في مكتبة الاسكندرية والذي يضم ويستعرض كافة إنجازات الهيئة منذ إنشاؤها حتى الآن.