القباج تتابع تداعيات حريق مول تجاري بمحافظة أسوان وتوجه بتقديم التدخلات اللازمة وحصر الخسائر

تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان “مول فيلة”، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات .

وتواصلت الوزيرة فور وقوع الحادث مع محافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر ٦٥ محل و2 شقة ، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح .

و وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي مدير مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات .