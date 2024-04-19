قومى المرأة يستعرض  نتائج ومخرجات مشروع  الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات

نظم المجلس القومى للمرأة خلال فعاليات ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية – قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر، الذى نظمه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” ، نظم جلسه نقاشية لعرض ومناقشة نتائج المشروع ومخرجاته.

أكدت مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس أن تسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية ” تلى شندويل ” ، يعد بداية للتحرك لتسجيل علامات تجارية لحرف تراثية آخرى في المحافظات المصرية المختلفة .

وأوضحت أن المجلس بدأ بالعمل علي النهوض بحرفة التلي منذ إنشائه عام ٢٠٠٠ ، لافتة الى أن هذه الحرفة يرجع تاريخها الى القرن ال١٨ ، حيث تعد من المقتنيات التي كانت تحرص العروسة علي أخذها ضمن جهاز عرسها .

وأكدت أن محافظة سوهاج تضم سيدات مصريات ماهرات يتعاون مع المجلس منذ فترة طويلة ، لافتة إلى أنه في عام ٢٠١٦ عندما اجتمعنا مع السيدة ملك يس أشارت إلى ضرورة أن نبدأ مما إنتهى منه الآخرين ، وأن سيدات سوهاج لسن بحاجه إلى التدريب ولكن بحاجه إلى تصميمات جديدة مبتكرة تراعي الذوق العالمى وتنهض بالمنتج وهو ما سعينا للقيام به .

و أكدت الدكتورة مروة زين الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر ، أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجحا في تخطي جميع العقبات والتحديات التى واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية ، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان فى تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة ، وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية ، و تسجيل ٢٠ علامة فردية لمشروعات صغيرة ، مشيرة أنه تم وضع هذه المشروعات علي طريق الاستدامة.

كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية لكل مشروع صغير من مشروعات التلي ، قد أضفى روح جميلة للمشروع ، لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم . و اوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة و المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو ) والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذج متكامل للتعاون الناجح والبناء.

و أكد الدكتور ياسين الشاذلي الخبير الوطنى بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عين شمس ، أن القانون يوفر الحماية للسيدات، ومن هنا تكمن أهمية المشروع فى حماية تراث مصر، وحماية سيدات سوهاج الذي يعتمد عملهن بشكل كلي علي حرفة التلي، مشيدا بالفترة الوجيزة التى تم فيها إنجاز هذا المشروع العظيم بمشاركة خبراء وطنيين ، مضيفا أن المشروع يستهدف أيضاً تمكين المرأة اقتصاديا.