طلب وبيان برلماني عاجل بشأن انقطاع التيار الكهربائي وخطة تخفيف الأحمال

تقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة وبيان عاجل، لمناقشتهما بالبرلمان بشأن إنقطاع التيار الكهربائي، وما يسمى خطة تخفيف الأحمال.

وقال النائب: خرج المصريون من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لتعيدهم حكومة -من عجائب الزمان بقائها حتى الآن- لعهد الظلام بداعى تخفيف الأحمال الكهربائية، لترتفع حالة الغليان لدى المواطنين رفضا لكل المبررات التى تقدمها الحكومة تبريرًا لذلك، ولما كان المستهدف من التخفيف كعائد خلال عام يقدر بحوالي مليار دولار تقريبًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية والمعنوية للمصريين؛ الأمر الذى يستلزم أن تقف الدولة بمؤسساتها أمام مسئولياتها وأن تتوقف خطة تخفيف الأحمال فورًا.

واختتم النائب؛ مما حدا بى التقدم بالبيان العاجل لمناقشته بجلسة مجلس النواب المحدد لها يوم 21 إبريل 2024.