هيئة الدواء تضيف 3 مواد جديدة لجدول المواد المخدرة

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار رقم 153 لسنة 2024، بشأن إضافة 3 مواد لجدول المواد المخدرة، وحذف مادة كحولية من الجدول .

ونص القرار الذى نشر اليوم بالجريدة الرسمية تمهيدا لتكبيقه نص فى مادته الأولى “تضاف مادة « GHB» الاسم العلمي Gamma-Hydroxybutyric acid (حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك) ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023”، كما تضاف المواد Gama Butyrolactone (GBL) الاسم العلمي والوصفOxolan-2-one ، Butanediol (BD) الاسم العلمي والوصف Butane 1.4-diol (جاما – بيوتيرولاكتون، و4-1 بيوتانديول) وأمالحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ـ والمستبدل بموجب القرار رقم (600) لسنة 2023.

ونص القرار أيضًا على حذف مادة (GHB) الاسم العلمي والوصف Gamma-Hydroxybutyric acid (حمض جاما – هيدروكسى بيوتيرك أسيد) وأمالحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023.