بيراميدز وإنبى.. وجها لوجه فى صراع قوى على المربع الذهبى 

في السابعة من مساء اليوم “الأربعاء”، وعلى ملعب استاد بتروسبورت، يواجه فريق السماوى نظيره الفريق البترولى إنبى، فى لقاء مثير للصراع على المربع الذهبي بالدوري، وذلك في الجولة 20 من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى فريق بيراميدز فى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile” برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 12 أهداف.

فيما يأتى فريق إنبى فى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

استعد بيراميدز لهذه المواجهة بالفوز وديا على نظيره ألو إيجيبت بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، والذى شهد تجربة عدد من البدلاء تحضيرًا لمواجهة الفريق البترولى.

ويبحث الجهاز الفنى لإنبى عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري المصري، حيث تعادل مرتين وخسر مثلهما في أخر 4 مباريات، كان أخرها السقوط في الوقت القاتل اليوم أمام طلائع الجيش.