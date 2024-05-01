ريال مدريد ينتزع التعادل.. وفينيسيوس ينقذ الملكى من مخالب البايرن ويشعل دورى الأبطال

فرض ريال مدريد التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه بايرن ميونخ في مباراة جمعتهما أمس “الثلاثاء”، فى ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

سجل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدى ريال مدريد الإسبانى تعادلا ثمينا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا اليوم الثلاثاء.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور، قد افتتح باب التسجيل للنادى الملكى فى الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه فى الدقيقة 53، والمهاجم الإنجليزي هاري كاين فى الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وعاد فينيسيوس في الدقيقة 83 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه أيضا من ركلة جزاء.

ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أربع سنوات وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على أرسنال في دور الثمانية، فيما تأهل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو في الثامن من مايو الحالى، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائى.