تركيا تقطع التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة

تركيا أوقفت التبادل التجاري مع إسرائيل اعتباراً من اليوم الخميس، وفقًا لمسؤولين اترك حسب بلومبيرج ، تأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق قيود الشهر الماضي على بعض الصادرات التركية إلى إسرائيل التي فرضت قيودا على بعض المنتجات التركية مثل المعادن والسلع المعدنية والسلع الإلكترونية. حيث يكثف الرئيس رجب طيب أردوغان انتقاداته لإسرائيل ويحاول تعزيز الدعم لديه بين الناخبين المحافظين في الداخل بعد أن شهد حزبه أسواء هزيمة في الانتخابات المحلية التي عقدت مؤخر

وبلغت التجارة البينية بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في عام 2023. وتعتبر تركيا شريكا تجاريًا رئيسيًا لإسرائيل في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب انتقادات أردوغان الحادة لإسرائيل على خلفية هجومها على قطاع غزة، حيث وصف العملية العسكرية بأنها “جريمة حرب” و”إرهاب دولة”.

وبعد الاعلان عقب وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قائلا إن : الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، لقد وجهت بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا