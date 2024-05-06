عضو بالشيوخ: موقف القاهرة لإيقاف الحرب على غزة تأكيد للثوابت الوطنية المصرية

هاجم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، التحركات الإسرائيلية لبدء هجومها علي مدينة رفح الفلسطينية الذي تعتبر اخر ملاذ للأشقاء الفلسطينين الأبرياء بعد أن شردهتهم وقتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية بدون رحمة ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.

واضاف عبدالعزيز؛ أن الدور المصري في وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، مشرف ويعبر عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية، وان محاولات التهدئة برهنت على شهامة القيادة السياسية في حقن دماء الابرياء، والحفاظ على القضية الفلسطينية بتمسك الشعب الفلسطيني باراضيه ودفاعه عن مقدساته وقضيته العادلة التاريخية.

وقال النائب؛ إن صمت العالم على المجازر عبر عنه الخزي والعار جراء السكوت والموافقة علي الحملات البربرية التتارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال الأمر الذي ضرب العدالة الإنسانية في مقتل ولابد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينين الأبرياء.

وطالب عبد العزيز مجلس الأمن الدولى بعقد جلسة عاجلة لإيقاف المجزرة والكارثة الإنسانية التي يريد الاحتلال ارتكابها في غزة .