برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم ملحمة بطولية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم غزة وإدخال 8 قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال نويصر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم ملحمة بطولية ودور تاريخي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة ومجازر دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مجلس النواب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوي الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج، موضحًا: أن التحالف الوطني للعمل الأهلي مستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وزيادتها لتغطية احتياجات العشب الفلسطيني الشقيق في غزة.

ودعا النائب الشعب المصري بالتعاون والتكاتف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن التحالف يعمل طوال الوقت على تعزيز وصول جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة.