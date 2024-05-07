وكيل الشيوخ: الأمم المتحدة باتت بلا جدوى وستلقي مصير عصبة الأمم بعدما فقدت قيمتها ومصداقيتها

انتقد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الصمت الدولي المخزي علي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل وآخرها الهجوم علي رفح أخر ملاذ للفلسطينين بعد حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، مؤكداً بأن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى، ووجودها أصبح والعدم سواء، وخالفت ميثاقها وماورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في ادراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

مضيفًا: أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء، والهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وبين أبوشقة: بأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، شهادة وفاة لقطاع غزة بعد قفل الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب وكيل الشيوخ المصريين في هذا اللحظة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية وما يحدث فيها من منعطفات تاريخية تهدد السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا جميعاً التوحد خلف القيادة السياسية وخلف للقوات المسلحه المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.