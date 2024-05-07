عضو بالشيوخ: مصر الكبيرة القادرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار

ثمن النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية الكبيرة جداً لاحتواء الأزمة في غزة، بعد المغامرة الغير محسوبة للاحتلال الإسرائيلي بالهجوم علي رفح الفلسطينية، مؤكداً بأن مصر الكبيرة القادرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار، وعلي الجميع تحمل مسئولياته في الأزمة التي خلفتها الهجمات الاجراميه للاحتلال الإسرائيلي.

مضيفًا؛ بأن شهامة وشجاعة الرئيس السيسي في الإصرار علي استكمال مسار التفاوض والهدنة كحل استراتيجي لجميع الأطراف، يؤكد حكمة وقوة الإرادة المصرية التى ترجمها الرئيس بطرح مبادرة للهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

مشددًا؛ على إسرائيل أن تعي تماما بأن منطق القوة سيقوض السلام في المنطقه لعقود من الزمن، وعلى العقلاء في إسرائيل التحرك لوقف إجرام حكومة نتنياهو التى تريد النجاة من العوم الإسرائيلي عليها بالهجوم علي الفلسطينين العزل في رفح في خطوة أشبه بنجاح مشبوة ملطخ بدماء الأبرياء.

وشدد عضو الشيوخ بأن علي المجتمع الدولي أن يضغط علي إسرائيل لتسهيل مرور المساعدات التي توقفت باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن ما يوجد في غزة من مساعدات إنسانية لا يكفي ليوم واحد.