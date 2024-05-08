الليلة.. موقعة الحسم على ملعب «سانتياجو برنابيو» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفا على نظيره فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك فى العاشرة مساء اليوم «الأربعاء»، على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، ضمن مواجهة إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا 2023-2024 لكرة القدم.

وكان التعادل الإيجابي 2-2 قد حسم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث كان النادي البافارى في طريقه لتحقيق الفوز، لكن فينيسيوس جونيور سجل هدف التعادل فى الوقت القاتل من المباراة.

ويشهد تشكيل ريال مدريد، تواجد الحارس الأوكرانى أندرى لونين على حساب البلجيكى تيبو كورتوا، فيما يغيب لوكا مودريتش عن التشكيل الأساسى، ومن المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.

فيما يشهد تشكيل بايرن ميونخ ضد الملكى، غياب البرتغالى رافاييل جيريرو للإصابة، فيما من المتوقع تواجد الهولندى ماتياس دى ليخت فى التشكيل الأساسى بدلا من كيم مين جاى.

ومن المتوقع أن يأتى التشكيل لريال مدريد وبايرن ميونخ كالتالى:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين – خط الدفاع: ميندي، «ناتشو أو تشواميني»، روديجر، كارفاخال – خط الوسط: كروس، «كامافينجا أو تشوامينى»، فالفيردى، بيلينجهام – خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو.

بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير – خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، مزراوي – خط الوسط: لايمر، جوريتسكا، مولر – خط الهجوم: ساني، موسيالا، هاري كين.