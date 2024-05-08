الشرقاوي: شطارة وزير المالية وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدي لطحن المواطن

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد أشطر وزير، وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

وأضاف الشرقاوي: أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

وتابع: أنه تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68%.

وأضاف: أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن.

وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت، كما دعا إلى ضرورة أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب، اختيار مجموعة اقتصادية قوية.