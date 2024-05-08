بروسيا دورتموند إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعد اقصاء سان جرمان

بلغ بروسيا دورتموند الألمانى المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أوروبا، فى كرة القدم للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسى بهدف نظيف، أمس «الثلاثاء» على ملعب «بارك دى برانس» بباريس فى إياب نصف النهائى.

ويدين بروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013 والذى فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها يوم «الأربعاء» الماضى، بانتصاره إلى نجم دفاعه المخضرم الدولى السابق ماتس هوملز «35 عاما»، الذى سجل الهدف الوحيد فى الدقيقة «50»، ويضرب موعدا بالنهائى فى الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلى، مع ريال مدريد الإسبانى أو بايرن ميونيخ الألمانى اللذين يلتقيان إيابا على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد (2-2 ذهابا فى ميونيخ).

وهدد دورتموند سريعا بعد دقيقتين فقط من البداية بضربة رأس من نيكلاس فولكروج وصلت سهلة لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جرمان، فيما رد صاحب الأرض بعدها بدقيقة واحدة حين أرسل أشرف حكيمى تمريرة عرضية وصلت إلى جونزالو راموس الذى سدد من مدى قريب لكن جريجور كوبل تصدى لها.

وأطلق راموس تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء فى الدقيقة 12 لكنها مرت بجوار المرمى، وأنقذ دوناروما فرصة هدف محقق حين تصدى لتسديدة كريم أديمى من مدى قريب في الدقيقة 35.

ووصلت تسديدة قوية من فيتينيا، أطلقها من مسافة بعيدة فى الدقيقة 41، لحارس دورتموند المتمركز في منتصف المرمى.

وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثانى، سجل هوملز هدفد ورتموند بضربة رأس قوية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأطلق نونو مينديز تسديدة قوية من مسافة بعيدة بعد مرور ساعة من اللعب لكنها ارتطمت بالقائم، فيما ارتطمت تسديدة مبابي من مدى قريب بالعارضة في الدقيقة 86، وبعدها بدقيقة واحدة، أطلق فيتينيا تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها ارتطمت بالقائم مجددا.