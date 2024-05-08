البرلسي يرفض الحساب الختامي للسنة المالية 22\2023 ويطالب بمحاسبة سماسرة القروض

أعلن النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامى للسنة المالية 22/23، قائلًا: “تضمن كوارث، ارتفاع حجم الدين، وعدم استغلال قروض، فى الوقت الذى يوجد هناك أشخاص يبررون الحصول على القروض، وعلى سبيل المثال يوجد قرض من بنك التعمير الألماني منذ 9 سنوات بقيمة 57 مليون يورو لم يتم استغلال سوى 158 ألف يورو وتم سداد 500 ألف يورو عمولات، إضافة لقروض منها لتطوير الخط الأول للمترو وغيره من القروض غير المستغلة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وتساءل البرلسى: “هذه القروض غير المستغلة تعنى أن لدينا سماسرة قروض، يجب محاسبتة هؤلاء، خاصة وأن القروض تحمل الدولة المزيد من الأعباء، واحنا مش محتاجين قروض نهائيًا، وهذا الأمر يندرج تحت بند جريمة المال التي تستوجب المحاكمة”.