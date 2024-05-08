بسبب ارتفاع مستوى التضخم وحجم الديون.. برلماني يرفض حساب الختامي للموازنة العامة 22/ 2023

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال إمام: الحكومة الحالية من أسوء الحكومات التي مرت على تاريخ الدولة المصرية، مضيفا: في الوقت اللي الحكومة عامله في عرض جيد للشعب المصري بمعنى الكهرباء لما تقطع ساعة ياخد عليها ساعة هدية.. الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر.