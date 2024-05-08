رئيس المركزي للمحاسبات أمام البرلمان: نلتزم بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال

قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، إن حرصه على الحضور إلى جلسات النواب اليوم، تأتي بهدف المبادرة بتقدية أية إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى والمنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وأضاف بدوي: نتعاون ونتكامل مع مجلس النواب وأعضاءه، وذلك امتثالًا لواجباته الدستورية والقانونية، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، مشيرا إلى أن الجهاز يواصل تأديه أدواره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23.

واختتم: نلتزم بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال وقدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته، مشيراً إلي أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.