جبالي: البرلمان يعمل على إتاحة الرأي والرأي الآخر وإقرار الديمقراطية لمصر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق إتاحة الرأي والرأي الآخر وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.

وتابع جبالي في رده علي اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية علي ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، “متهمًا الحكومة إنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات”، قائلًا: رد سيادتكم كافي ولا داعي للحذف من المضبطة لإتاحة الرأي والرأي الآخر.

وأكد معيط: مابنخبيش حاجة وكل المعلومات متاحة وجميع المستندات متاحة، وجميع أعضاء المجلس يتعاملون معنا يوميًا، وأي خطأ نعترف به، ولا نعطي معلومة خطأ، والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب.

وأضاف معيط في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة: أي بيانات متاحه للجميع، والنائب إيهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي رأسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه إحضار الحالات لكي أتعامل معاها.

وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات، وهو ما رفضه رئيس المجلس.