برلمانية ترفض الموازنة العامة وتؤكد: الحكومة غير أمينة علي خزائن مصر

رفضت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، قائلة: “اللي يمسك خزائن مصر لازم يكون أمين والحكومة فشلت إنها تحفظ خزائن مصر بسبب كمية القروض اللي في الموازنة وضرايب الجباية وغيرها”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وأضافت النائبة: أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن 350 مليون جنيه لم يستفاد منها فمن سيحاسب عليها؟ وهاجمت أبوشقة الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها الصناديق السوداء منتقدة التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصه لها.

وتساءلت بشأن الفرق بين الناتج الإسمي والناتج الإجمالي؟ ضاربة عرض الحائط بمبدأ شمولية الموازنة، ولهذه الأسباب أرفض الحساب الختامي رفضًا قاطعًا.