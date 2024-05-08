ورطة فى خط دفاع المارد الأحمر قبل مواجهة بلدية المحلة

يعانى فريق النادى الأهلى، من أزمة دفاعية قبل مواجهة بلدية المحلة، يوم «السبت» المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدورى الممتاز «دورىNile»، حيث سيفتقد النادى الأهلى، لخدمات الثنائى الدفاعى الأساسى فى مواجهة بلدية المحلة وهما محمد عبد المنعم بسبب الإيقاف ورامى ربيعة للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري أمس.

وتقول التقارير الصحفية، إن مدرب فريق النادى الأهلى مارسيل كولر، يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم العائد من الإصابة، للمشاركة فى دفاع الفريق أمام بلدية المحلة، فى ظل غياب الثنائى رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

وفى حال جاهزية ياسر إبراهيم لمواجهة بلدية المحلة، عقب تعافيه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، سيلعب بجوار محمود متولى فى خط الدفاع، لكن إذا لم يكن جاهزا سيلجأ السويسرى مارسيل كولر، إلى خيار خالد عبد الفتاح أو عمر كمال عبد الواحد بجوار محمود متولى، لحل تلك الأزمة الدفاعية.