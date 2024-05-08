الانتهاء من إجراءات سفر الأهلى إلى تونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات السفر إلى تونس يوم 15 مايو الجارى، على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 18 الشهر ذاته على ملعب رادس.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع السفارة المصرية فى تونس على مدار الأيام الماضية، وتم التنسيق مع السفارة بشأن رحلة تونس الهامة، والتى سيخوض فيها الفريق أهم مباراة خارجية له فى هذا الموسم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة بلدية المحلة السبت المقبل والتي ستكون الأخيرة قبل ذهاب نهائي أفريقيا الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 مايو الجاري.

من ناحية أخرى، يخضع ثنائى الأهلى رامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، لتحديد موقفهما من التدريبات الجماعية بعد إصابتهما فى مباراة الاتحاد السكندرى أمس.

ويبدأ الأهلى مساء اليوم «الأربعاء»، الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقرر لها السابعة من مساء يوم «السبت» المقبل بغزل المحلة فى الدورى الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الاتحاد السكندرى أمس 4-1 فى الدورى.