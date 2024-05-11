خلال احتفالية يوم الطبيب .. تكريم شيوخ ورواد المهنة والنقباء السابقين والأطباء المتميزين 

شهدت فعاليات احتفالية يوم الطبيب الـ46 الذي نظمته النقابة العامة لأطباء مصر، تكريم عدد من الأطباء شيوخ المهنة منهم الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام، نظرا لجهوده على رأس فريق طبي في إجراء جراحات دقيقة للمصابين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وكذلك تكريم عدد من النقباء السابقين ومنهم الدكتور الراحل حمدي السيد، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر الأسبق، والدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية طب جامعة الأزهر سابقا، والدكتور ماهر البباوي، أمين عام نقابة الشرقية، والدكتور عماد سمير، مقرر لجنة العمل النقابي سابقا، الدكتور كريم سالم، مدرس واستشاري أمراض الباطنة، إلى جانب تكريم الرواد والأطباء المثاليين، ومنهم الدكتور أسامة محمد سليمان، والدكتور صبحي عبدالمطلب، والدكتور طلعت شوقي، والدكتور محمد سراج الدين، والدكتور حلمي صمويل عازر، والدكتور عادل عباس بندق، والدكتور حسن نعمان، والدكتور ماهر نسيم وغيرهم، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.

وفى كلمته توجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام أطباء مصر، بالترحيب بالحضور موجها الشكر لرعاية رئيس الجمهورية ليوم الطبيب، مثمنا توجيهات فخامته بتحسين أحوال الأطباء والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أنه يجري دراسة ومناقشة ملفات الدراسات العليا، وتدريب الأطباء من خلال وضع برنامج منضبط للتعليم الطبي المهني المستمر، وقانون المسئولية الطبية، وتأمين المستشفيات وتقليل الاعتداء على الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، بدء من سكن الأطباء وتوفير الوجبات الغذائية لهم بهدف تقديم خدمة طبية لائقة لهم.

فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن رئيس الجمهورية دائما ما يتقدم بتحية والإعزاز والتقدير لأطباء مصر والفريق الطبي، مضيفا إن المنظومة الصحية على مدار السنوات الماضية، شهدت طفرات عديدة من حيث تحسين بيئة عمل الأطباء والمنشآت الطبية التي يعملون بها، مؤكدا أن أزمة كورونا أثبتت الدعم السياسي للأطباء، كما كانت مصدرا للفخر ببطولات الأطباء، متوجها بالشكر والإعزاز لاسم الراحل الدكتور حمدي السيد، الذي عاش مناضلا .

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إن هذا اليوم هو يوم الصحة وليس الطبيب، مؤكداً أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري، سيصدر قريبا، وسيحظى برضا الجميع لمشاركة كافة الجهات المعنية في إصدار القانون وتغليظ العقوبة لكل من يسئ للفريق الصحي والمنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة .

وتوجه الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالشكر لنقيب أطباء مصر على الدعوة الكريمة، واصفا إياه بأنه نقيب بدرجة مقاتل يدافع عن حقوق الأطباء، مشددا على أن الدولة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالأطباء، مؤكداً السعي نحو تحقق بيئة عمل صالحة للأطباء والتطلع للكثير، مؤكداً أن البرلمان بغرفتيه يقف دوما في صف الأطباء، ويتم العمل لخروج قانون المسوؤلية الطبية بصورة تليق بأطباء مصر، متوجها بالشكر للوزير على اسهامه في عقد عدة جلسات نقاشية حتى تم الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إخراج هذا القانون، بما يحقق مصلحة الأطباء والمرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التاريخ يزخر ببطولات الأطباء، ولاسيما اثناء حرب 73 وأزمة كورونا، مضيفا «ننحي لأطباء مصر اعتزازا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم».