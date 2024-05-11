 ” يعمل بشكل طبيعى”… المصرية لإدارة مترو الأنفاق تنفى حدوث حريق بالخط الأول 

نفي أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول ، حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة و أن ما حدث هو تصاعد أدخنه من أعلى قطار بمحطة مارى جرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك و إحتراقه على سطح القطار وعلى الفور أنتقلت فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة وتم سحب القطار إلى السكه الإحتياطية بمحطة دار السلام لإزالة باقى المخلفات دون حدوث أى ضرر أو تأثير على حركة القطارات و إخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة؛ ختاما ناشد ” متحدث المترو “جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .