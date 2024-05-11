إيمان كريم تهنئ سحر السنباطي بتولي منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، التهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي، لتوليها منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإلى كافة أعضاء وعضوات المجلس الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الجديد للمجلس .

و أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالتشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يضم عدد كبير من الخبرات في كافة المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتتماس في عملها وتخصصاتها بكل ما يهم الأم والطفل وحقوق الفتيات.

و قالت أن هناك تعاون وثيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة في عدد من المجالات وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والتعاون في كافة القضايا التي تخص حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة.

و أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ان الفترة القادمة من شأنها زيادة حجم التعاون والتشبيك بين المجلسين في كافة القضايا التي تهم حقوق الطفل خاصة بعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.