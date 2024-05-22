الخطيب يستقبل بعثة الترجى التونسى فى مطار القاهرة

استقبل رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، بعثة فريق الترجى التونسى قبل إياب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم «السبت» المُقبل، حيث يستضيف حامل اللقب نظيره الفريق التونسى فى لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولى، بعد العودة من ملعب «حمادى العقربى» فى رادس بتعادل سلبى، حيث لم يتمكن حامل اللقب من تسجيل أى أهداف فى شباك خصمه فى معقله، وخرج بشباك نظيفة.

وقد نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع «فيس بوك» صور من استقبال الخطيب لبعثة الترجي بالورود.

ويبحث عملاق أفريقيا عن اللقب الثانى على التوالى والثانى عشر فى تاريخه، فيما يرغب فريق باب سويقة فى الفوز بالبطولة الخامسة فى تاريخه.

يحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة من أجل التتويج باللقب، فيما يكفى التعادل فريق الترجى لحصد اللقاء أو التعادل بأي نتيجة إيجابية.

وتنطلق مباراة الأهلى والترجى في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.