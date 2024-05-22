قداسة البابا تواضروس يستقبل مسؤول بالڤاتيكان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء، الكاردينال ڤيكتور فرناندز مسؤول دائرة العقيدة والإيمان بالڤاتيكان.

نقل الكاردينال تحيات قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، مثنيٌا على لقاءات المحبة بين الكنيستين والتي كان آخرها لقاء مايو 2023 بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بينهما بزيارة قداسة البابا شنودة الثالث للڤاتيكان ولقائه البابا بولس السادس، وذلك في العاشر من مايو عام 1973.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي صدر عن المجمع المقدس في مارس 2024 والذي تضمن رفضها لما يسمى بالزواج المثلي، وأكد الكاردينال ڤيكتور فرناندز على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعم هذا البيان بالكامل وتلتزم بكل ماجاء فيه، باعتبار أن هذه هي تعاليم الكتاب المقدس.

وأشار إلى أن وثيقة الكرامة الإنسانية التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن بوضوح أن الزواج هو الذي يتم بين رجل وامرأة فقط ومن ثم إنجاب الأطفال، مؤكدًا على رفض الكنيسة الكاثوليكية التام للزواج المثلي.

وأشار إلى أنه قدم إيضاحًا شاملًا لهذا الموضوع في رسالة تفصيلية بحسب طلب وفد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في لجنة الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية والتي انعقدت في يناير 2024.

وفي نهاية المقابلة أشار قداسة البابا إلى مسيرة المحبة بين الكنيستين وأهمية الحوار ولكن بعد تقييم ما تم إنجازه فيه خلال السنوات العشرين الماضية وضرورة وضع أساليب وآليات أكثر فعالية له.

وطلب قداسته نقل تحيات المحبة والتقدير إلى قداسة البابا فرنسيس.

حضر اللقاء الكاردينال نيقولاوس هنري سفير الڤاتيكان بمصر.