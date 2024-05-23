سويلم يلتقى وزير المياه الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي  لبحث التعاون بين البلدين 

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة ، بكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الإفريقية .

وخلال اللقاء .. أكد الدكتور سويلم على إستمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة “رؤية إفريقيا للمياه” لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ “إفريقيا التي نريدها” .

كما أكد على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .

كما أشار سيادته لأهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المباردة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما تبادل الوزيران الرؤي حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقى .