رئيس زراعة البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة دعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير المالية بسرعة تلبية طلب وزارة التعليم العالي فيما يخص جامعة المنصورة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وقال الحصرى، أن الطلب يتضمن دعم المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه،

من مخصصات بنود الباب الثاني للموازنة للعام المالي 2024/2023، وذلك لسد احتياجات قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وسداد مستحقات الأفراد والشركات.

وأوضح الحصرى أن جامعة المنصورة تقدم دور كبير في الخدمات و الرعاية الصحية لعدد ٥ محافظات، الأمر الذى يتطلب الإسراع في صرف ذلك المبلغ لها.

وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قال في كلمته، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

واضاف الحصرى، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.