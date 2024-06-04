عقب اختيارها عضوًا بجمعية الصداقة البرلمانية.. النائبة أمل سلامة: نسعى لرفع معدلات السياحة التايلاندية لمصر

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مصر ترحب برفع معدلات السياحة التايلاندية، وخصوصًا أن الشعب المصرى، يتميز بالتسامح، ويتعامل بشكل لائق مع السائحين الأجانب.

وأكدت النائبة على هامش مشاركتها فى اجتماع جمعية الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية، الذي عقد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أن مصر يوجد بها العديد من المقاصد السياحية والتراثية والأثرية التى تجذب ملايين السائحين من مختلف دول العام.

وأعربت النائبة عن سعادتها باختيارها عضوًا بجمعية الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية، لما لها من دور مهم فى توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين التى تمتد إلى 70 عاما. لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين فى جميع المجالات.

وقالت: إن هناك اهتمام وحرص كبير من الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، فى إطار الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تتمتع بها مصر.