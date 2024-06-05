مبابى بعد مغادرته فرنسا: «تحررت وارتحت تماما».. وخلافات مع باريس سان جرمان

كشف المهاجم الفرنسى، والمنتقل حديثا إلى صفوف ريال مدريد كيليان مبابى، عن أن «أشياء واشخاصا جعلوه تعيسا» فى باريس سان جرمان، فى إشارة إلى استبعاده من صفوف الفريق مطلع الموسم الفائت.

ودخل كليان مبابى فى أزمة مع إدارة نادى باريس سان جيرمان، بعد أن رفض المهاجم تجديد عقده مع الفريق الباريسى لعام إضافى حتى 2025، لكى يتمكن من الرحيل فى الميركاتو الصيفى الجارى بشكل مجانى.

وخطط مبابى للبقاء فى «حديقة الأمراء» حتى نهاية عقده صيف 2024، لكى يحصل على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسبانى.

ولكن رئيس نادى باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفى، أمهل حينها مهاجمه لتحديد موقفه النهائى قبل مطلع شهر أغسطس 2023، إما بتجديد العقد أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفى الماضى، إلا أن المهاجم الفرنسى التزم الصمت حينها.

وبعدها قرر نادى باريس سان جيرمان استبعاد كليان مبابى من جولته الآسيوية فى اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد صيف عام 2023، كما هددته إدارة النادى بعدم إشراكه فى أى مباراة في ذلك الموسم، بعد أن أخبر المهاجم مسؤوليه بقراره عدم تفعيل بند تمديد عقده مع الفريق الباريسى، والبقاء فى صفوفه حتى يونيو عام 2025.

وكشف المهاجم الفرنسى: «لقد قالوها لى، جعلونى على علم بذلك، لقد تكلموا معى بعنف».

وتابع مبابى: «الاشخاص الذين أنقذونى هما المدرب لويس إنريكى والمستشار الكروى لويس كامبوس، ولولاهما لما وضعت رجلى فى ارضية الملعب».

وأختتم كليان مبابى: «تحررت وارتحت تماما» بعد الإعلان عن انتقالى إلى ريال مدريد بصورة رسمية واعتذر عن عدم الإجابة عما يتعلق بناديه الجديد حاصرا الاسئلة بالمنتخب الفرنسى، وقال في هذا الصدد: «يجب الانتقال الى أمور أكثر عقلانية لأن عملية انتقالى ألقت بظلالها على المنتخب، وأرى فى وجوهكم خيبة أمل جراء ذلك، لكنى لن أرد على أى سؤال إذا كان لا يتعلق بالمنتخب الفرنسى».

وفى سياق آخر، يعتزم نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي، اتخاذ خطوة تصعيدية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، بحسب ما نقله تقرير صحفى فرنسى، أمس «الثلاثاء»، بأن مبابى لم يحصل على راتبه فى شهرى أبريل ومايو الماضيين، إضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة.

وذكر التقرير الصحفى الفرنسى، أن مبابى قد يتوجه إلى المحاكم الرياضية، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأشار التقرير، إلى أن مبابى اتفق مع رئيس سان جيرمان ناصر الخليفى، على التنازل عن 80 مليون يورو هذا العام، والتى تتضمن مكافآت الولاء، وربما يحصل مبابى على هذه الأموال عن طريق التقاضى، لأن الالتزام بين الخليفى واللاعب لم يكن كتابيا.