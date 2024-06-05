صالح جمعة يُفكر فى العودة للدورى الممتاز من بوابة الزمالك

فتح لاعب الكرخ العراقى والأهلى المصرى الأسبق صالح جمعة، باب اللعب للزمالك، لافتا إلى أنه لا يمانع ارتداء القميص الأبيض.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدر عقوبة ضد صالح جمعة، متمثلة فى إيقافه 6 أشهر وتغريمه 19 ألف دولار، بسبب إقدامه على التفوه بألفاظ وحركات شائنة ضد أحد الحكام، ما أدى بالنادى العراقى إلى التخطيط لفسخ عقد الاعب، وهو ما جعل اللاعب يفكر فى العودة إلى الدورى المصرى.

وقال صالح جمعة فى تصريحات مُتلفزة: «أرحب باللعب لنادى الزمالك، حاليا لا يوجد مانع بالنسبة لى على عكس الفترة الماضية، فهو شرف لأى لاعب ارتداء القميص الأبيض».

وقال صالح جمعة: «نصف لاعبى الأهلى والزمالك يفعلون ما يريدون من سهر وخروج وسفر وأنا كذلك، ولا توجد أزمة فى ذلك، فالأهم هو المستوى الفنى داخل الملعب».

وشدد جمعة: «كل النجوم أصدقائى وأعرف ما يفعلون، لكن الأهم هو ظهورهم فى الملعب بالشكل اللائق، وكل ما فعلته لم يكن جديدا عليهم».

وأوضح صالح جمعة: «هناك بعض اللاعبين الذين يوجدون مع الأندية الكبرى يفتعلون الأزمات فى الخارج ثم يشاركون بصورة طبيعية، وأنا لم أفتعل أى أزمة خلال مشاركتى مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلى ورحلت بشكل لائق، فالإعلام أعطى للجميع صورة سلبية عنى منذ الصغر».

وفى حال اتفاق صالح جمعة مع الزمالك للإنضمام، سيكون خامس أهلاوى يرتدى قميص الفارس الأبيض بالتشكيلة الحالية بعد كل من أحمد حمدى وناصر ماهر وعبدالله السعيد ومحمد أشرف «روقا».