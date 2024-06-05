بسبب «أفشة».. غرفة ملابس الأهلى فى حالة غضب

تسود حالة من الغضب داخل غرفة ملابس فريق النادى الأهلى، وذلك بسبب تصريحات لاعب الفريق محمد مجدي «أفشة»، والتى أدلى بها خلال حوار تلفزيونى.

وقالت تقارير إعلامية، أن «أفشة» لم يتواجد فى حفل «مشروع القرن» لنادى الأخلى، وأنه مُتغيب عن المران الجماعى منذ تصريحاته التى أثارت جدلًا كبيرًا.

وأضاف التقارير الإعلامية: ««أفشة» أخطأ، ومن حق النادى الأهلى تغريمه ولكن ليس ضرورياً أن يتم منعه من المشاركة فى التدريبات، والسوشيال ميديا صعدت الموقف ضده، بسبب تصريحاته التى لم يكن موفقاً فيها إلى حدٍ كبير».

وتابعت التقارير: «هناك غضب داخل غرفة ملابس الأهلى من تصريحات «أفشة»، ومن المحتمل أن يكون استبعاده من التدريبات الجماعية أمر مؤقت لحين تهدئة اللاعبين».

وواصلت التقارير الإعلامية: ««أفشة»، سيعود ويشارك فى تدريبات الأهلى بشكل طبيعى، لكن لن ينال ثقة المدرب مارسيل كولر بسهولة، وسيعانى للحصول على ثقة المدرب».

وكان مارسيل كولر، فد أبدى غضبه من تصريحات «أفشة» والتى قال خلالها أنه مظلوم بسبب عدم المشاركة باستمرار وتركيز الجمهور مع اللاعب صاحب «التريند واللقطة».