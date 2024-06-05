لاعبة كرة قدم تعتذر لمنافستها.. بعد أن لكمتها بقوة أثناء المباراة

تعرضت لاعبة المنتخب المغربى ياسمين مرابط، لاعتداء خلال المباراة الودية التي جمعت المغرب بنظيره الكونغولى، على الملعب البلدى بمدينة بركان والتى انتهت بفوز منتخب المغرب 3-2.

انتهكت لاعبة الكونغو كيبويى روث، القواعد بشكل صارخ، خلال تدخلها العنيف بحق مدافعة المنتخب المغربى، لترفع الحكمة بوجهها البطاقة الحمراء مباشرة.

لكن اللاعبة المحترفة فى صفوفةنادى غالطة سراى التركى، تصرفت بعدوانية كبيرة خلال اعتراضها على قرار الحكمة، لتوجه لكمة عنيفة إلى وجه لاعبة المغرب مرابط التي كانت تسعى مع زميلاتها فض الشجار.

وتواجه لاعبة الكونغو الديمقراطية عقوبات تأديبة بسبب سلوكها المشين فى الملعب.

وخرجت “مرابط” ببيان عبر حسابها على إنستجرام قالت فيه: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر الجميع على الرسائل اللطيفة التي تلقيتها بعد مباراة الأمس، لا ينبغى قبول هذا السلوك العنيف. خلال المنافسة، قد تحدث خلافات، ومن المؤكد أن التوترات ستتراكم، ولكن هناك خطوط لا يجب تجاوزها أبدا”.

وقامت بدورها مهاجمة منتخب الكونغو الديمقراطية للسيدات كيبويى روث بتقديم اعتذار للاعبة المنتخب المغربى “ياسمين مرابط”، ونشرت اعتذارها على حسابها في إنستجرام حيث قالت: “أفعالى بالأمس لا تعكس شخصيتى لقد فقدت أعصابى فى المباراة وتصرفت بطريقة مخيبة للآمال”.

وتابعت: “أقدم اعتذارى الصادق لك ياسمين، وأتمنى أن تكونى بخير والأفضل.. أنا آسفة جدا”.

وساهمت مرابط مع منتخب بلادها في صنع التاريخ الصيف الماضي، إذ أصبحت المغرب أول دولة عربية وشمال إفريقية تتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وتفوق المغرب على المنتخب الألماني المصنف الثاني للحصول على مكان في دور الستة عشر من البطولة، قبل أن يسقط أمام فرنسا.