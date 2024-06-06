برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة والرئيس وضع محددات العمل الوطني خلال الفترة القادمة

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد تقدم “مدبولي” باستقالة الحكومة الحالية.

ووجه عثمان، الشكر للحكومة الحالية المستقيلة والتي تسير الأعمال لحين تشكيل الجديدة، على ما بذلته من جهود مضنية للنهوض بالدولة المصرية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومواجهات تحديات ضخمة وصعوبات كبيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنتظر من الحكومة الجديدة الكثير وتواجه تحديات عديدة، وهو ما أكده الرئيس السيسي والذي أكد على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.

ودعا عثمان، الحكومة الجديدة أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف التي حددها الرئيس السيسي، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأشار إلى أن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تضمنت مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأكد على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.