تصفيات مونديال 2026.. بصعوبة بالغة تونس تحقق فوزا ثمينا 

انتزع منتخب تونس «نسور قرطاج» فوزا ثمينا من ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعها مساء أمس «الأربعاء»، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

أحرز هدف القاء الوحيد لمنتخب «نسور قرطاج» اللاعب محمد على بن رمضان، الذى أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، على ملعب «حمادى العقربى» بمدينة رادس.

فيما تعرض منتخب غينيا الاستوائية للهزيمة الأولى فعليا، بعد خسارته أول مباراتين بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا».

ويُذكر أن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والتى ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.