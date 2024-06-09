اليوم.. الاجتماع الفنى للقاء «الفراعنة»أمام غينيا بيساو فى تصفيات المونديال 2026

يعقد اليوم «الأحد»، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة مصر وغينيا بيساو، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم خلاله تحديد ألوان ملابس الفريقين فى اللقاء، إلى جانب إبلاغ الفريقين بالضوابط الخاصة بالمباراة.

ويستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام غينيا بيساو، وذلك فى السابعة مساء غدٍ «الاثنين» بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد «24 سبتمبر».

ويأتى منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق المنتخب الوطنى الفوز فى أول جولتين من التصفيات، على حساب منتخبا جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على منتخب سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل أن يفوز على منتخب بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

فيما يأتى منتخب غينيا بيساو فى المركز الثانى من المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتى بنتيجة 1-0 خارج الأرض، فيما تعادل في الجولة الأولى مع منتخب بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع منتخب اثيوبيا سلبيا.