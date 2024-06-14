بعد طلبه رشوة 3 ملايين جنيه السجن المؤبد لعضو بإدارة الشئون القانونية بمدينة مصيف بلطيم

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف قوره وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم وأحمد فتحي عبد المتعال وحضور أحمد محمد بر وكيل النائب العام وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب حكما بمعاقبة سمير صبري عضو بإدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة مصيف بلطيم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وكان أحمد محمد هلال، مدير مشروع اتحاد ملاك إسكان الصخرة بجوار قرية الشهابية قد تقدم في أغسطس عام 2020 بطلب تراخيص لإقامة أبراج سكنية بمصيف بلطيم إلا أن سمير صبري عضو إدارة الشئون القانونية طلب منه رشوة 3ملايين جنيه على سبيل تخليص الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة المدينة السكنية.

قام مدير اتحاد المشروع السكني بالصخرة، بتقديم بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ ضد الموظف لمطالبته بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كدفعة أولي من 3 ملايين جنيه نظير تسهيل الإجراءات القانونية لتراخيص المجمع السكني الصخرة بمصيف بلطيم, وتم القبض عليه وبحوزته الرشوة وبإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا اعترف بما جاء بالتحقيقات، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للموظف والتحفظ علي الهاتف المحمول الذي تمت عليه جميع التسجيلات لحصوله وطلبه رشوة نظير إنهاء تلك التراخيص.