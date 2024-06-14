ثنائية إمام عاشور فى فاركو تقفز بالأهلى للمربع الذهبى

حقق فريق النادى الأهلى فوزا غاليا مساء اليوم “الجمعة” بنتيجة 2-1 أمام فريق فاركو فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والذى أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ لاعب الأهلى إمام عاشور بالتسجيل فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فاركو عن طريق جابر كامل في الدقيقة 35، وفى الدقيقة 45+4 أحرز إمام عاشور الهدف الثانى من تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس فاركو.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق النادى الأهلى رصيده إلى النقطة 36 فى المركز الرابع ليقفز 5 مراكز بعدما تواجد كان المركز التاسع قبل هذه المباراة.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 21 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز.