فوز مثير للزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية فى مؤجلة الاسبوع الـ11 من الدورى

حسم فريق نادى الزمالك نتيجة لقاءه بفريق سيراميكا كليوباترا، حيث حقق الأبيض فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الجمعة”، على استاد المقاولون فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

فى الدقيقة 26 سجل أحمد رمضان بيكهام هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس بعد كرة ركنية، وسجل عبد الله السعيد أول أهدافه بقميص الزمالك، وتعادل لفريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 79 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم سجل السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه على سيراميكا فى الدقيقة 89 بصناعة من عبد الله السعيد، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ 11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28 هدفا.