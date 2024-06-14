ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم والمواشى قبل العيد بالإسكندرية سعر كيلو اللحم البلدى 450 جنيها والفقراء يمتنعون

قبل أيام من عيد الأضحى المبارك شهدت أسواق اللحوم بالاسكندرية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار اللحوم والمواشى مما جعل معظم المواطنين يمتنعون عن شراء لحوم الأضاحى بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الخراف بسبب ارتفاع تكاليف تربية المواشى وأسعار الأعلاف .كما طالت عملية ارتفاع الأسعار اللحوم المجمدة

.ويقول “سامح محسن “تاجر مواشى ..إن أسعار الخرفان والماعز تشهد دون غيرها ارتفاعًا في الأسعار حيث وصل سعر الخروف الذي يزن «50 كيلو قائم» إلى 10 آلاف جنيه، ويسجل الماعز قرابة 9 آلاف جنيه في حين لا يتعدى وزنه 30 كيلو جرامًا.

وتقول “نادية محمد “ربة منزل إن الموظفين وأصحاب المعاشات لم يشهدوا مثل هذا الارتفاع الجنونى فى أسعار مما يحرم ملايين المواطنين من شراء اللحوم مثل كل عيد أضحى بالاضافة إلى سوء حالة اللحوم المستوردة والتى لاترقى إلى طعم اللحوم البلدى الطازجة .

أما الظاهرة المؤسفة هذا العام هو عزوف عدد كبير من الجمعيات الاهلية التى اعتادت توزيع اللحوم على الحالات الفقيرة من المسجلين لديها من توزيع الاضاحى هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار وامتناع العديد من المتبرعين ورجال الأعمال عن تقديم أى دعم نقدى أو عينى للجمعيات .