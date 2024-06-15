إسبانيا تفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة فى يورو 2024

افترست إسبانيا نظيرتها كرواتيا بفوز عريض بثلاثية نظيفة مساء اليوم “السبت”، فى بداية مشوار المنتخبين ببطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا.

كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي كشرت عن أنيابها بفوز عريض في مجموعة الموت، التي تضم أيضاً إيطاليا وألبانيا، لتتصدر الترتيب بعد أول جولة.

ألفارو موراتا قص شريط الأهداف بهدف للماتادور الإسباني عند الدقيقة 29، قبل أن يطرق فابيان رويز على حديد كرواتيا وهو ساخن بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المبدد، تمكن دانييل كارفاخال من الابتعاد بالنتيجة بتسجيل هدف إسبانيا الثالث، لينتهي الشوط الأول على وقعه.

وعقب الاستراحة، حاولت كرواتيا تذليل الفارق بتسجيل هدفاً أول، وسط محاولات من إسبانيا لحسم الأمور بهدف رابع، حتى نجحت كرواتيا بالفعل في هز الشباك بهدف في الدقيقة 80 عن طريق بيتكوفيتش، بعد ركلة الجزاء التي أهدرها، لكن الهدف لم يكن شرعياً.

وفي ضوء النتيجة، تحصد إسبانيا أول ثلاث نقاط في المجموعة وتحتل الصدارة، في حين تبقى كرواتيا بلا نقاط بعد أول جولة.