بعد فوز المصرى.. الزمالك يعلن إيقاف محمد عواد وتحويله للتحقيق

أعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبد الواحد السيد، إيقاف حارس مرمى الفريق الأبيض محمد عواد عن المشاركة فى المباريات، بعد مشادته مع زميله لاعب خط الدفاع حسام عبد المجيد، فى مباراة المصرى البورسعيدى الماضية.

وأكد مدير الكرة للفريق الأبيض عبد الواحد السيد خلال تصريحات إعلامية، تحويل اللاعب محمد عواد، للتحقيق يوم “السبت” المقبل بسبب سلوكه المرفوض تجاه زميله حسام عبد المجيد فى مباراة المصرى البورسعيدى.